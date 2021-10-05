البنك الأهلي لـ في الجول: اقترحنا دوري الدور الواحد بشكل ودي.. ولم يكن هناك حديث عن ضغط المباريات

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 16:47

كتب : رضا السنباطي

البنك الأهلي - بيان رسمي

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي إن ناديه اقترح إقامة الموسم المقبل من الدوري بنظام الدور الواحد بشكل ودي.

وأعلنت لجنة المسابقات موافقة الأندية إقامة الموسم المقبل من الدوري بشكله الطبيعي بمشاركة 18 فريقا مع تواجد بطولة جديدة وهي كأس الرابطة.

وتحدث أشرف نصار لـFilGoal.com قائلا: "اقترحنا إقامة الدوري من دور واحد مع لعب أول 10 فرق في الترتيب سويا في النهائي وآخر ثمانية في الترتيب لتحديد الهابطين".

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وأكمل "ذلك الاقتراح كان بشكل ودي خلال اتصالاتنا مع الأندية ولكن ليس لدينا مشكلة في تطبيق الدوري بنظامه الطبيعي".

وبسؤاله هل كان هناك توضيحا من رابطة الأندية حول ضغط المباريات الموسم المقبل أجاب "لا لم يحدث، ولم نجتمع مع رابطة الأندية".

البنك الأهلي في الدوري
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