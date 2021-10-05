رومانو: إنتر اتفق شفهيا مع أونانا لضمه في العام المقبل

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 16:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس الهولندي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق عن وصول إنتر ميلان لاتفاق شفهي مع أندري أونانا حارس مرمى أياكس لضمه في عام 2022.

وفقا لرومانو فإن الحارس الكاميروني قد توصل لاتفاق شفهي مع النادي الإيطالي ولكن العقود لم يتم توقيعها بعد ولكن الصفقة في المراحل الأخيرة قبل التوقيع الرسمي.

وكانت بعض التقارير تفيد بأن الحارس قد توصل لاتفاق مع أولمبيك ليون ونيس الفرنسيين للانضمام إلى أحدهما في الفترة المقبلة، ولكن المفاوضات توقفت وفقا لرومانو.

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الحارس صاحب الـ 24 عاما كان قد تعرض للإيقاف من قبل فيفا بسبب إيجابية عينة تحليله للمنشطات.

وبدأ أونانا في التدرب مع أياكس منذ يوم 4 سبتمبر الماضي وسيحق له العودة للمشاركة في المباريات بداية من 4 نوفمبر حين تنتهي عقوبة إيقافه.

وقد يكون أونانا هو خليفة حراسة المرمى لسمير هندانوفيتش في إنتر خصوصا مع وصول الحارس السلوفيني لعمر الـ 37.

ويحتل إنتر حاليا المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر.

إنتر ميلان أندري أونانا
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