محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر في برج العرب

وصل اليوم الثلاثاء محمد صلاح نجم ليفربول إلى مصر لينضم إلى معكسر المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي ليبيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وانضم صلاح فور وصوله إلى مصر إلى معسكر المنتخب المقام في ملعب برج العرب مباشرة على أن يخوض مران اليوم الثلاثاء.

وبذلك يكون اكتمل عقد المحترفين الذين استدعاهم كارلوس كيروش المدير الفني لمصر في المعسكر بتواجد صلاح بعد انضمام كل من أحمد حسن "كوكا" وعمر مرموش ومحمد النني.

وكان صلاح شارك في مباراة الجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فيما غاب عن مباراة أنجولا في الجولة الأولى في ظل تواجد مصر في القائمة الحمراء التي نشرتها إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.