خبر في الجول - صفقة تبادلية منتظرة بين الإسماعيلي وهويدي

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 15:53

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن الإسماعيلي بصدد إبرام صفقة تبادلية مع نادي هويدي يستغني فيها عن حارس مرماه محمد مجدي مقابل الظهير الأيسر محمد دسوقي.

واقترب أري بابل مهاجم الدراويش من الرحيل معارا إلى الدوري الكويتي.

وكانت اللجنة الفنية في الإسماعيلي منحت الضوء الأخضر لعدة لاعبين للرحيل عن الفريق، وهم محمد صبحي ومحمد مجدي ومروان شوقي ومحمود عبد الله ووجيه عبد الحكيم وأري بابل.

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وسمحت اللجنة للاعبين بالرحيل مجانا على سبيل الإعارة، أو الانتقال نهائيا إلى أندية أخرى مقابل مبلغ مالي.

واستعدادا للموسم الجديد تعاقد الإسماعيلي مع أحمد عادل وعمر رضوان وأحمد عيد وعصام صبحي ومحمد الترهوني.

بينما رحل عنه فخر الدين بن يوسف وإبراهيم أبو اليزيد ونادر رمضان ومحمود صلاح.

وتعاقد الإسماعيلي مع المدرب المخضرم طلعت يوسف خلفا لإيهاب جلال الذي انتقل لبيراميدز.

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