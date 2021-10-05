رئيس ليجا: برشلونة كان يمكنه الاحتفاظ بـ ميسي في تلك الحالة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 15:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

تيباس وليونيل ميسي

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن برشلونة كان بمقدوره تجديد عقد أسطورته ليونيل ميسي في حال وقع النادي على اتفاقية "سي في سي"، أو في حالة عدم التعاقد مع سيرخيو أجويرو وممفيس ديباي.

ورحل ميسي عن برشلونة خلال موسم فترة الانتقالات السابقة بسبب عدم قدرة النادي على تمديد تعاقده بسبب الأزمة المالية.

وفي المقابل تعاقد برشلونة دون مقابل مع ممفيس ديباي وأجويرو.

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وقال تيباس لإذاعة كوبي الإسبانية: "تناولت العشاء في منزل لابورتا ووافق على توقيع اتفاقية سي في سي".

واستمر "لم أكن أعلم إذا كان بإمكان ميسي التجديد بسببها، ولكن لاحقا تلقيت مكالمة من لابورتا وقال بها: هل يمكننا تسريع الصفقة، الفتى أصبح متوترا".

وأكمل "قلت له في اليوم الذي سيخرج فيه فلورنتينو بيريز سيحاول إجهاض الصفقة، ورد علي بالنفي وبأنه يمتلك شخصية وبأن بيريز خلف كل ذلك وأنه ليس لديه أي شكوك".

وتابع "لو كان برشلونة وقع صفقة سي في سي فيمكنه تخصيص 15% من الأموال للتعاقد مع اللاعبين، في رأيي كان بإمكانهم تجديد تعاقد ميسي".

وأضاف "لابورتا تعاقد مع لاعبين مثل أجويرو وديباي، إذا لم يفعل ذلك فكان بإمكان ميسي الاستمرار".

وكان برشلونة قد قرر التضامن مع ريال مدريد في عدم التوقيع على اتفاقية سي في سي والتي اعترف النادي بأنها كانت ستمكنه من تجديد عقد ميسي، ولكن في المقابل كان سيخسر اقتصاديا على المدى البعيد.

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