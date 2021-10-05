الصفقة الخامسة.. سيراميكا كليوباترا يضم الفلسطيني مصعب البطاط

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 14:25

كتب : أحمد الخولي

مصعب البطاط - سيراميكا كليوباترا

الصفقة الخامسة.. سيراميكا كليوباترا يضم الفلسطيني مصعب البطاط

أتم سيراميكا كليوباترا صفقته الخامسة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بضم للجناح الأيمن الفلسطيني مصعب البطاط.

وانضم مصعب البطاط لسيراميكا كليوباترا قادما من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.

أخبار متعلقة
السولية: أسعى لتاريخ وبطولات جديدة مع أعظم نادي في الكون محمد صبحي يطلب قفاز أليسون من صلاح فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لـ أوناجم

وأشار سيراميكا كليوباترا أن اللاعب الفلسطيني وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاثة مواسم.

اللاعب صاحب الـ27 عاما بدأ مسيرته مع شباب الظاهرية وانتقل لنادي الأهلي الخليل وعاد منه لشباب الظاهرية مرة اخرى.

وحرص جمهور النادي على الاحتفاء باللاعب في المدرجات قبل رحيله إلى سيراميكا كليوباترا.

وخلال الانتقالات الجارية ضم سيراميكا كليوباترا كل من باسم مرسي ومحمود البدري والحارس محمود كوكو والتونسي بلال السعيداني.

مصعب البطاط سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس ليجا: برشلونة كان يمكنه الاحتفاظ بـ ميسي في تلك الحالة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
الصراع يتجدد بين صلاح رونالدو على جائزة أخرى 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الخامسة.. سيراميكا كليوباترا يضم الفلسطيني مصعب البطاط ساعة | الدوري المصري
السولية: أسعى لتاريخ وبطولات جديدة مع أعظم نادي في الكون ساعة | مصر
محمد صبحي يطلب قفاز أليسون من صلاح ساعة | الدوري المصري
فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لـ أوناجم ساعة | الدوري المصري
كاراجير: رونالدو أضاف للمشكلة لم يحلها.. مانشستر يونايتد يعتمد على الأفراد وليس جماعيا ساعة | الدوري الإنجليزي
ديباي: كيف تسألني هل ندمت على الانضمام لـ برشلونة؟ ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف