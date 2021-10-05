الصفقة الخامسة.. سيراميكا كليوباترا يضم الفلسطيني مصعب البطاط

أتم سيراميكا كليوباترا صفقته الخامسة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بضم للجناح الأيمن الفلسطيني مصعب البطاط.

وانضم مصعب البطاط لسيراميكا كليوباترا قادما من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.

وأشار سيراميكا كليوباترا أن اللاعب الفلسطيني وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاثة مواسم.

اللاعب صاحب الـ27 عاما بدأ مسيرته مع شباب الظاهرية وانتقل لنادي الأهلي الخليل وعاد منه لشباب الظاهرية مرة اخرى.

وحرص جمهور النادي على الاحتفاء باللاعب في المدرجات قبل رحيله إلى سيراميكا كليوباترا.

وخلال الانتقالات الجارية ضم سيراميكا كليوباترا كل من باسم مرسي ومحمود البدري والحارس محمود كوكو والتونسي بلال السعيداني.