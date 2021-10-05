السولية: أسعى لتاريخ وبطولات جديدة مع أعظم نادي في الكون

أعرب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن سعادته بتمديد عقده مع ناديه حتى 2024.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وقال السولية (32 عاما) عبر تويتر:"الحمدل له الذي أكرمني بفضله".

وأضاف "3 سنوات جديدة أتشرف وأفتخر فيها بتمثيل النادى الأهلي. أسعى لكتابة تاريخ جديد ومزيد من البطولات مع أعظم نادي في الكون".

وأتم "شكرا جمهور الأهلي العظيم على الدعم الدائم".

الحمدلله الذى أكرمنى بفضله🙏 ٣ سنوات جديدة أتشرف وأفتخر بهم بتمثيل النادى الأهلى أسعى إلى كتابة تاريخ جديد ومزيد من البطولات مع أعظم نادى فى الكون🦅 شكرًا جمهور الأهلى العظيم على الدعم الدائم 🙌🦅❤️ pic.twitter.com/WA0JYTh9Pw — Amr elsolia (@amrelsolia) October 5, 2021

ومدد الأهلي عقد لاعبه موسمين بعدما كان ينتهي في 2022.

وخاض السولية مع الأهلي 225 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 41 هدفا.

نجح السولية في تسجيل 21 هدفا مع الأهلي بالإضافة إلى صناعة 20 هدفا آخرين.

وكان السولية قد انضم إلى الأهلي قادما من الشعب الإماراتي في يناير 2016.

ونجح عمرو السولية في التسجيل بثلاث نهائيات مختلفة من دوري أبطال إفريقيا ولا يشاركه في ذلك الرقم من الأهلي سوى محمد أبو تريكة.