فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لـ أوناجم

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 13:53

كتب : FilGoal

أوناجم - الزمالك - المقاولون العرب

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منح الزمالك البطاقة الدولية للاعب الفريق محمد أوناجم عقب عودته من إعارته للوداد المغربي.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين في الزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي أن ناديه حصل على موافقة فيفا بشأن الحصول على البطاقة الدولية لأوناجم.

وأضاف "الزمالك حصل على الموافقة بتسلم البطاقة الدولية لأوناجم من الاتحاد المغربي لنتمم إجراءات قيد اللاعب".

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وكان نصر عزام محامي الزمالك أعلن لـFilGoal.com قبل عدة أيام حصول الزمالك على موافقة فيفا على قيد أوناجم في قائمته.

يأتي ذلك في ظل منع الزمالك من القيد لفترتين وكان النادي الأبيض استفسر عن إمكانية قيد اللاعب بما أنه كان معارا وأقر فيفا بأحقيته.

أوناجم الزمالك
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