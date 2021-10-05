ديباي: كيف تسألني هل ندمت على الانضمام لـ برشلونة؟

استنكر ممفيس ديباي لاعب برشلونة سؤاله هل ندم على الانتقال للنادي الذي يمر بوقت عصيب على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر وله لقاء مؤجل ضد إشبيلية.

وفي دوري أبطال أوروبا يتذيل مجموعته بعد هزيمتين بثلاثية ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا.

وقبل انضمامه لمنتخب هولندا استعدادا لتصفيات المونديال، قال ديباي لـESPN:"هل ندمت على الانتقال لبرشلونة؟ كيف تسألني ذلك؟".

وأضاف المهاجم البالغ عمره 27 عاما "تعرفون عظمة برشلونة وماذا يعني للاعب الانضمام لفريق مثل هذا، لن أندم أبدا على ذلك".

واستمر "نعرف وضعية الفريق، الكل خائف لأن الناس لم تعتاد رؤية برشلونة بهذه الحالة. اعتادوا على التتويجات واللعب الرائع".

وأتم "الأمور ستتغير، أنا متأكد ولست قلقا".

وانضم ديباي إلى برشلونة قادما من ليون في صفقة انتقال حر في يوليو الماضي.

وشارك في 9 مباريات مع الفريق وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.