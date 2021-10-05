مهاجم تشيلسي السابق: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو حاليا

يؤمن كريس سوتون مهاجم توتنام السابق بأن محمد صلاح نجم ليفربول يلعب بمستوى أفضل من نجوم بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

صلاح (29 عاما) يواصل التألق للموسم الخامس على التوالي مع ليفربول، فيما يخوض ميسي (34 عاما) تجربته الجديدة بعد الرحيل من برشلونة في الصيف، كما عاد رونالدو (36 عاما) إلى بيته القديم يونايتد عقب مغادرة يوفنتوس.

وقال سوتون لـB.B.C: "في هذه اللحظة صلاح أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأضاف "أرقام صلاح كانت رائعة في المواسم القليلة الماضية".

وتابع "القيام بذلك في هذا المستوى المرتفع من كرة القدم لسنوات عديدة يلخص كم هو بارع".

وانتقد سوتون موقف إدارة ليفربول حول تحركها البطئ من أجل تمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023.

وأكمل "الثبات هو ما تبحث عنه وهو يفعل ذلك موسما بعد موسم بعد موسم حيث يتراجع الآخرون، ورغم كل ذلك لم يمدد ليفربول تعاقده مع صلاح حتى الآن".

في الأشهر الأخيرة، جدد ليفربول تعاقده مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون ونات فيليبس وجوردان هندرسون وفابينيو وأدريان وهيرفي إيليوت وكايمهين كيليهر.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 9 أهداف هذا الموسم، منها 6 في الدوري الإنجليزي.

























































































































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.