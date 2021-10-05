بيانيتش: برشلونة بحاجة لقائد جيد

يرى ميراليم بيانيتش لاعب بشيكتاش المعار من برشلونة أن الأخير يعيش أوقاتا صعبة ولن يعود إلى سابق عهده في وقت قريب.

ميراليم بيانيتش النادي : بشكتاش برشلونة

وصرح البوسني لـbeIN Sports "برشلونة يمر بوقت عصيب. النتائج لا ترضي الجمهور، وهو ما يضغط اللاعبين".

وواصل لاعب الوسط "ربما الفريق بحاجة لقائد جيد ليقف على قدميه. برشلونة سيعود لسابق عهده لكن بعد حين".

وأتم "برشلونة أحد أكبر أربعة أو خمسة أندية في العالم وسيعود إلى الأيام الخوالي".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر وله لقاء مؤجل ضد إشبيلية.

وفي دوري أبطال أوروبا يتذيل مجموعته بعد هزيمتين بثلاثية ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا.

وقالت تقارير إن النادي قد يستغني عن مدربه رونالد كومان لكن خوان لابورتا رئيس برشلونة شدد على ثقته في المدير الفني الهولندي.

وانتقد بيانيتش، كومان، بعدما انتقل لبشيكتاش قائلا إن الأخير لم يحترمه.

وتنتهي إعارة بيانيتش لبشيكتاش في يونيو المقبل ويمتد عقده مع برشلونة إلى 2024.