مدير مصر للمقاصة: أخطأت في احتساب قيمة انتقال الشحات لـ الأهلي.. هذه الحقيقة

قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة "نادي هويدي بعد إتمام عملية تغيير الاسم" إنه أخطأ في احتساب قيمة حسين الشحات لاعب الفريق السابق من العين الإماراتي للأهلي.

وقال آنذاك: "تم بيع حسين الشحات إلى العين الإماراتي مقابل 5.5 مليون دولار، ثم حصل الأهلي عليه من العين مقابل 185 مليون جنيه، بالطبع متأكد من قيمة الصفقة لأننا حصلنا على نسبة من البيع وفقا للتعاقد ولو كان الرقم مختلفا لكانت نسبتنا مختلفة أيضا".

وتحدث بكري سليم لقناة الأهلي مساء أمس الإثنين قائلا: "طلبت المداخلة لتوضيح ما أشيع خطأ على لساني حينما قلت إن الأهلي اشتري حسين الشحات من العين مقابل 185 مليون جنيه".

وأوضح "اضطررت للظهور للدفاع عن مصر للمقاصة في السابق الذي قوبل بهجوم شديد بطريقة غير جيدة من أحد رؤوساء أندية الدوري الذي قال إنه نادي أفلس وأشاع أننا بعنا بعض مبارياتنا بسبب ذلك وأوضحت أننا كنا من أفضل الأندية في عملية بيع وشراء اللاعبين واستعرضت ذلك إلى أن وصلت إلى أغلى لاعب تم بيعه وهو حسين الشحات".

وأردف "وهنا أخطأت بلغت قيمة إعارته للعين الإماراتي مقابل 600 ألف دولار لستة أشهر ثم تم بيعه مقابل 4 ملايين دولار، وتم بيعه من العين للأهلي مقابل 80 مليون جنيه وأكررها مرة أخرى 80 مليون جنيه، وعلاوة على ما تحصل عليه اللاعب ووكلائه أصبحت عملية بيعه 185 مليون جنيه".

وأتم بكري سليم حديثه "وكنت أقصد هنا أنني أفتخر بمصر للمقاصة بقيمته البيعية مثلما يفتخر المقاولون العرب بنجمهم ونجمنا محمد صلاح، لم أقصد أن الأهلي ضم حسين الشحات مقابل 185 مليون جنيه".