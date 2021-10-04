وكيل السولية: التجديد مع الأهلي تم منذ أسبوعين وبدون أي شروط

كشف حازم الحديد وكيل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن إتمام تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء منذ أسبوعين، على الرغم من إعلان النادي عن تمديد التعاقد صباح اليوم الإثنين.

وأعلن الأهلي تمديد تعاقده مع عمرو السولية لموسمين إضافيين، ليستمر تعاقده مع النادي حتى 2024.

وقال الحديد عبر أون تايم سبورتس 2: " تجديد عمرو السولية مع الأهلي تم منذ أسبوعين، لكن الأهلي لديه طقوس وقواعد معينة للإعلان عن في التوقيت الذي يراه مناسبا".

وأضاف "صورة تمديد التعاقد التقطت منذ أسبوع أو عشرة أيام والدليل هو وجود السولية مع منتخب مصر في الفترة الماضية".

وأكمل "موضوع التجديد لم يأخذ وقتا طويلا ولم يضع أي شروط ومضى على ما كتبه الأهلي في العقد، ولكن كانت الظروف كانت لا تسمح بذلك، وعدم تجديده في الفترة الماضية كان بسبب وجوده في معسكرات متلاحقة مع المنتخب أو بطولة إفريقيا وبعض الأحداث الطبيعية في كرة القدم".

وأتم تصريحاته "العروض التي وصلت للسولية في الفترة الماضية كانت من الإمارات فقط"

السولية شارك مع الأهلي الموسم الماضي في 42 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة سبعة آخرين، وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي وكأس السوبر الإفريقي.

وانضم السولية لصفوف الأهلي مطلع عام 2016 قادما من نادي الشعب الإماراتي.