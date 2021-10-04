إنبي لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لضم عربي بدر.. وهذا موقف إيبوكا مع فيوتشر

كشف نادي إنبي عن حقيقة رغبته في التعاقد مع عربي بدر لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com: "لم نتواصل مع الأهلي من أجل ضم عربي بدر مثلما يقال في بعض وسائل الإعلام".

وعن موقف جون إيبوكا مهاجم فريقه قال: "البعض تحدث معنا بشأن انتقال المهاجم إلى صفوف نادي فيوتشر".

وأضاف "ولكن بعد العودة للجهاز الفني قررنا عدم الاستغناء عن اللاعب نظرا لاحتياج الفريق لخدماته في الموسم المقبل".

وظهر المهاجم النيجيري البالغ من العمر 24 عاما بمستوى مميز مع إنبي في أول مواسمه في الدوري المصري، وسجل 10 أهداف.

بينما لعب عربي بدر البالغ من العمر 20 عاما، 21 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي، قبل أن تنتهي إعارته ويعود مرة أخرى للأهلي.

وكان نادي إنبي تعادل سلبيا مع الاتحاد الليبي في إطار الاستعداد لانطلاق الدوري المصري.