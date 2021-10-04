طلائع الجيش لـ في الجول: أتممنا التعاقد مع جون أنطوي

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 22:23

كتب : أحمد شاكر

بيراميدز - حرس الحدود - جون أنتوي

نجح نادي طلائع الجيش في إتمام التعاقد مع جون أنطوي مهاجم بيراميدز.

وقال أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش لـFilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي لمدة موسم قادما من بيراميدز".

ومن المنتظر أن ينتظم المهاجم الغاني في تدريبات طلائع الجيش خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للدوري المصري.

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أنطوي البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الماضي مع بيراميدز 22 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف وحيد.

ويعد المهاجم الغاني هو الهداف الأجنبي للدوري المصري عبر التاريخ برصيد 77 هدفا.

وبدأ جون أنطوي مسيرته في الملاعب المصرية مع الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي ويعود منه لينضم للأهلي.

ومن الأهلي انتقل إلى مصر للمقاصة، ومنه إلى بيراميدز.

وتوج طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، وهي البطولة الأولى في تاريخ النادي.

جون أنطوي بيراميدز طلائع الجيش
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