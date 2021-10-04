فان جال: قلق بسبب قلة مشاركة فينالدوم.. وموقفه بخصوص ثنائي برشلونة

أعرب لويس فان خال مدرب منتخب هولندا عن قلقه لقلة مشاركة جورجينيو فينالدوم لاعب المنتخب مع فريقه باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.

وشارك فينالدوم في 11 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم كان منها 6 مباريات كبديل.

ويستعد منتخب هولندا لخوض مباراة مع لاتفيا يوم الجمعة 8 أكتوبر في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستقام على ملعب الأخير.

وقال فان جال خلال المؤتمر الصحفي لبداية معسكر منتخب هولندا: "لم أتحدث مع فرينكي دي يونج ولكنني تحدثت مع لوك دي يونج، ولكن ذلك ليس من شأن الناس في الحقيقة".

وتابع "أنا لم أقل أبدا بأن ممفيس ديباي غير سعيد في برشلونة، ولكنني فقط قلت بأنه أخبرني بسعادته بالعودة لمنتخب هولندا".

وأضاف "اختياري الأول في مركز الجناح هو بيرجويس، وقبل مشاركته معي لم يكن يلعب مع أياكس، لذلك عليه أن يشكر الله أنني أشركته في ثلاث مباريات متتالية مع المنتخب".

وتحدث فان جال عن تقديم أندية هولندا لمستوى جيد في البطولات الأوروبية قائلا: "المستوى الأعلى والوحيد المهم هو دوري أبطال أوروبا، وبي إس في إيندهوفين لم يتأهل إليه".

وتطرق فان جال للحديث عن قلة مشاركة فينالدوم مع باريس سان جيرمان قائلا: "بالطبع أنا قلق، ولقد تحدثت إليه عن ذلك عندما وصل، ولكن جرس الإنذار لم ينطلق بعد".

وأتم "أنا أثق في بعض اللاعبين، فينالدوم كان مصابا قبل كأس العالم 2014 ولكنه جاء على أي حال وشارك في كل شيء تقريبا منذ ذلك الحين وفعل ذلك بشكل جيد للغاية".

وينتظر منتخب هولندا مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الحالي مع كل من لاتفيا وجبل طارق.

ويحتل منتخب هولندا صدارة المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الثاني.