بعد البداية الأسوء في تاريخ الدوري الإسباني.. إقالة مدرب خيتافي

أعلن نادي خيتافي في بيان رسمي عن إقالة ميتشيل جونزاليس المدير الفني للفريق من منصبه لسوء النتائج.

وأشار النادي في بيانه إلى أن المدرب وجميع الطاقم التدريبي لن يكملوا في عملهم بالفريق الأول، وتم توجيه الشكر لهم على الاحترافية التي أظهروها طوال فترة عملهم في الفريق.

وحقق خيتافي الانطلاقة الأسوأ في تاريخ الدوري الإسباني بعد الهزيمة في السبع جولات الأولى من الدوري الإسباني.

خيتافي حصد النقطة الأولى في الدوري خلال الجولة الثامنة بعد تعادله مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة للمدرب ميتشيل جونزاليس.

ويحتل خيتافي المركز الأخير في الدوري، وهو الفريق الوحيد بصحبة ليفانتي الذي لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم.

ولم يعلن النادي عن المدرب الذي سيخوض الفريق في الفترة المقبلة والذي سيحصل على بعض التوقيت للاختيار خلال فترة التوقف الدولي.