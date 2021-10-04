ديشامب عن قضية بنزيما: أتخذ القرارات الرياضية.. ولا أريد استباق حكم قضائي

تحدث ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا للإعلام عن موقف كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من القضية الشهيرة التي عطلت مسيرته الدولية، وذلك على هامش تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وتعرض بنزيما لاتهام بالمشاركة في عملية ابتزاز زميله الدولي السابق ماثيو فالبوينا بتسجيلات جنسية، وسئل ديشامب عن موقف بنزيمة بناء عليها، وما سيحدث إذا صدر بها حكما سلبيا ضد نجم الميرينجي.

بطبيعة الحال سيتم استبعاد بنزيمة نهاائيا من المنتخب، تماما كما حدث معه قبل أن يُدان من الأصل، ولكن مدرب منتخب فرنسا حاول إبعاد الأمر عنه قائلا: "أنا أتخذ القرارات الرياضة، لا أعلم بواطن هذه المسألة، ولا أريد التنبؤ مسبقا بحكم قضائي".

ويخوض منتخب فرنسا مواجهة قوية ضد بلجيكا في المراحل الأخيرة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، والتي أبدى ديشامب اعتقاده أن الأخوين لوكاس وثيو هيرنانديز يمكنهما الظهور بها جنبا إلى جنب.

ويعد لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ من ركائز المنتخب الفرنسي، بينما ثيو ظهير أيسر ميلان هو من انضم مؤخرا إلى ركب الديوك.

وقال ديشامب عن ذلك: "إنه وضع نادر خصوصا على المستوى الدولي. لوكاس يمكنه اللعب في قلب الدفاع والظهير، بينما ثيو يمكنه اللعب كظيهر فقط. يمكنهما اللعب معا، ولكن هذا لا يعني أن ظهور أحدهما سيدفع ظهور الآخر".

وأضاف "لست أقارن بين شقيقين، بل أقارن بين اثنين من اللاعبين".

أما عن أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد العائد إليه على سبيل الإعارة من برشلونة، أبدى ديشامب سعادته بمردوده الإيجابي في الآونة الأخيرة.

وأوضح مدرب فرنسا "قدم عرضا إيجابيا ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا وسجل واحد من هدفي فريقه. لم يكن أساسيا ولكنه سجل وهذا جيد لأجل الثقة".

وتابع "لم يكن أساسيا ضد برشلونة أيضا (فاز أتلتيكو 2-0). إنه عاد إلى أتلتيكو، ولكنها ليست نفس المجموعة التي تركها. بمعرفة التزامه وجودته ليس لدي أي مشكلة، أعتقد أنه سعيد بالحصول على الاستدعاء مرة أخرى".

يذكر أن جريزمان انتقل إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد بقيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو، قبل أن يعود أدراجه على سبيل الإعارة في نهاية سوق صيف العام الجاري.