الأهلي يكشف موعد عودة متولي للتدريبات

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن موعد عودة محمود متولي لاعب الفريق للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات بعد مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر الجاري.

وأضاف أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

وتعرض متولي للإصابة خلال مباراة بتروجت الودية قبل عدة أسابيع.

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الأحد، بعد انتهاء الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.