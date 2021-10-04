استدعاء تشيلويل وأبراهام لقائمة إنجلترا.. وانسحاب جيمس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استدعاء الثنائي بن تشيلويل ظهير تشيلسي وتامي أبراهام مهاجم روما الإيطالي لقائمة المنتخب في التوقف الدولي المقبل.

ريس جيمس ظهير تشيلسي انسحب من تشكيل الأسود الثلاثة بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ابن الـ21 عاما غادر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بسبب إصابة في الكاحل.

تشيلويل سجل أول أهدافه مع تشيلسي في الموسم أمام ساوثامبتون في المباراة الرابعة له هذا الموسم والتي فاز بها البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تامي أبراهام المنتقل حديثا من تشيلسي لـ روما الصيف الماضي سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة في 10 مباريات مع الذئاب هذا الموسم.

منتخب إنجلترا سيخرج لمواجهة أندورا 9 أكتوبر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 قبل أن يستضيف المجر 12 أكتوبر على ملعب ويمبلي.