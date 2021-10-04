استدعاء تشيلويل وأبراهام لقائمة إنجلترا.. وانسحاب جيمس

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

تشيلويل تشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استدعاء الثنائي بن تشيلويل ظهير تشيلسي وتامي أبراهام مهاجم روما الإيطالي لقائمة المنتخب في التوقف الدولي المقبل.

ريس جيمس ظهير تشيلسي انسحب من تشكيل الأسود الثلاثة بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ابن الـ21 عاما غادر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بسبب إصابة في الكاحل.

أخبار متعلقة
تاونسيند يكشف كواليس حديثه مع رونالدو بعد الاحتفال المثير في أولد ترافورد رانييري يعود إلى البريميرليج عبر بوابة واتفورد هالاند يغيب عن المشاركة مع النرويج في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف

تشيلويل سجل أول أهدافه مع تشيلسي في الموسم أمام ساوثامبتون في المباراة الرابعة له هذا الموسم والتي فاز بها البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تامي أبراهام المنتقل حديثا من تشيلسي لـ روما الصيف الماضي سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة في 10 مباريات مع الذئاب هذا الموسم.

منتخب إنجلترا سيخرج لمواجهة أندورا 9 أكتوبر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 قبل أن يستضيف المجر 12 أكتوبر على ملعب ويمبلي.

تشيلويل تامي أبراهام ريس جيمس تشيلسي روما منتخب إنجلترا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان من ليفربول بخصوص بصق أحد المشجعين على الطاقم التدريبي لـ مانشستر سيتي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديشامب عن قضية بنزيما: أتخذ القرارات الرياضية.. ولا أريد استباق حكم قضائي 26 دقيقة | أوروبا
تقارير: لابورتا يمنع كومان من الظهور في برنامج هولندي 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع مايك فيلان حتى 2024 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بالتماس للمحكمة الرياضية.. وجلسة الأربعاء للمناقشة 51 دقيقة | الدوري المصري
المدير الرياضي لـ إيفرتون: حاولنا التعاقد مع دي بيك مرتين.. وهذا موقفنا منه يناير المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يكشف موعد عودة متولي للتدريبات ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - جلسة مطولة بين موسيماني وأفشة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟