أورييه إلى فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني في بيان رسمي التعاقد مع سيرج أورييه الظهير الأيمن السابق لتوتنام في صفقة انتقال حر.

وفقا للبيان فإن أورييه قد وقع على عقد لمدة موسم واحد مع فياريال مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين في حال اتفق الطرفان.

توتنام فسخ تعاقده مع اللاعب الإيفواري بالتراضي في اليوم الأخير لسوق الانتقالات السابق مما يتيح له الانضمام لأي نادي بشكل مجاني في أي وقت من الموسم.

أورييه انضم لصفوف توتنام في 2017 قادما من باريس سان جيرمان، وشارك مع الفريق خلال تلك الفترة في 110 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 17 هدفا.

ابن الـ28 عاما سينضم لمنتخب كوت ديفوار الذي سيواجه مالاوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 يومي 8 و11 أكتوبر الجاري.

ويحتل فياريال حاليا المركز الـ 11 في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة ويعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة منذ بداية الموسم.