هالاند يغيب عن المشاركة مع النرويج في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 18:06

كتب : أحمد أباظة

إيرلنج هالاند

أعلن إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني عدم قدرته من المشاركة مع منتخب النرويج في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي ذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية، كلفته الغياب عن آخر ثلاث مباريات مع دورتموند، حيث ظلت إمكانية مشاركته بقميصالنرويج في التوقف الدولي مثار جدل عبر الأيام الماضية.

وأنهى هالاند هذه الحالة برسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال: "مرحبا يا رفاق. آسف لعدم جاهزيتي لخوض المباريات الدولية. كنت أستمتع بها. على أي حال، حظا سعيدا للنرويج".

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ويخوض منتخب النرويج مباراتين في التصفيات، الأولى في ضيافة تركيا يوم الجمعة الثامن من أكتوبر الجاري، والثانية حين يستضيف مونتنيجرو (الجبل الأسود) يوم الإثنين الحادي عشر من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب النرويج المركز الثاني في المجموعة السابعة لتصفيات المونديال بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا المتصدر، وبفارق نقطتين عن منتخب تركيا صاحب المركز الثالث.

وسبق لمدرب دورتموند ماركو روزه الحديث عن هذا الأمر حين كان الاتحاد النرويجي يحاول بكل جهده الحصول على خدمات هالاند لهذا التوقف الدولي، حيث أبدى تفهمه لهذه الجهود ولكنه طالب الاتحاد بإدراك أن المهاجم الدولي بشر وليس آلي.

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