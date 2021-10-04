دوناروما: سأكون حزينا إن لم يكن استقبالي جيدا في ميلان

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 18:03

كتب : عبد الرحمن فوزي

جيانلويجي دوناروما - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

شدد الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان على سعادته بالعودة لميلان من أجل خوض مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

يلتقي منتخب إيطاليا مع إسبانيا بعد غد الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي ستقام على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

وستكون المباراة لها طابع خاص بالنسبة للحارس الشاب بسبب عودته للمرة الأولى لملعب فريقه السابق بعد رحيله عن ميلان والانتقال لباريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة
إيطاليا ضد الأرجنتين في يونيو بأول نسخة من كأس يورو أمريكا فيرجسون عن بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء: يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في سبتمبر كوليبالي مطالبا بإيقاف مشجع للأبد: وصفني بالقرد القذر ميلنر: نشعر بالإحباط لعدم الفوز على سيتي بعد هدف صلاح المذهل

وقال دوناروما خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا متحمس أعترف بذلك، في ميلانو عشت جزء مهما من مسيرتي المهنية وأعطيت كل شيء حتى اللحظة الأخيرة".

واستمر "سأكون حزينا إذا لم يكن الاستقبال جيدا، وآمل ألا يحدث أي شيء قبيح في الملعب".

وتابع "إيطاليا هي إيطاليا، سنكون مركزين لأنها مباراة صعبة مثل مباراة يوليو، لكن بعد كأس الأمم الأوروبية نريد التتويج بدوري الأمم الأوروبية أيضا لمواصلة التطور حتى كأس العالم".

وكانت إيطاليا قد فازت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في دور نصف النهائي من يورو 2020.

وأضاف "لا مشكلة لدي في باريس سان جيرمان، ذهبت إلى هناك من أجل اللعب لكن مرحلة التكيف طبيعية في البداية، ولا أخشى أن أفقد مكاني في المنتخب الوطني كل شيء يكون على ما يرام".

وعن احتمالية مقابلته لباولو مالديني مرة أخرى قال: "سأقابل مالديني بفرح، لم تكن هناك مشكلة معه، نحن ناضجون وكل شيء على ما يرام وسأهنئه بالموسم الذي يقوم به ميلان، أنا مشجع لميلان وأتحدث كثيرا مع بيولي".

مالديني المدير الرياضي لميلان أعلن في وقت سابق أن سبب رحيل جانلويجي دوناروما عن ميلان هو عدم التواصل لاتفاق معه لتمديد التعاقد.

إيطاليا فازت بلقب يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، وحصل دوناروما على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

إيطاليا جانلويجي دوناروما إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
تاونسيند يكشف كواليس حديثه مع رونالدو بعد الاحتفال المثير في أولد ترافورد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 24 دقيقة | منتخب مصر
رانييري يعود إلى البريميرليج عبر بوابة واتفورد 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند يغيب عن المشاركة مع النرويج في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة 46 دقيقة | الدوري الألماني
دوناروما: سأكون حزينا إن لم يكن استقبالي جيدا في ميلان 49 دقيقة | أوروبا
مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر إلى النيجر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فيرجسون عن بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء: يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلنر: نشعر بالإحباط لعدم الفوز على سيتي بعد هدف صلاح المذهل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟