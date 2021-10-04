دوناروما: سأكون حزينا إن لم يكن استقبالي جيدا في ميلان

شدد الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان على سعادته بالعودة لميلان من أجل خوض مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

يلتقي منتخب إيطاليا مع إسبانيا بعد غد الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي ستقام على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

وستكون المباراة لها طابع خاص بالنسبة للحارس الشاب بسبب عودته للمرة الأولى لملعب فريقه السابق بعد رحيله عن ميلان والانتقال لباريس سان جيرمان.

وقال دوناروما خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا متحمس أعترف بذلك، في ميلانو عشت جزء مهما من مسيرتي المهنية وأعطيت كل شيء حتى اللحظة الأخيرة".

واستمر "سأكون حزينا إذا لم يكن الاستقبال جيدا، وآمل ألا يحدث أي شيء قبيح في الملعب".

وتابع "إيطاليا هي إيطاليا، سنكون مركزين لأنها مباراة صعبة مثل مباراة يوليو، لكن بعد كأس الأمم الأوروبية نريد التتويج بدوري الأمم الأوروبية أيضا لمواصلة التطور حتى كأس العالم".

وكانت إيطاليا قد فازت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في دور نصف النهائي من يورو 2020.

وأضاف "لا مشكلة لدي في باريس سان جيرمان، ذهبت إلى هناك من أجل اللعب لكن مرحلة التكيف طبيعية في البداية، ولا أخشى أن أفقد مكاني في المنتخب الوطني كل شيء يكون على ما يرام".

وعن احتمالية مقابلته لباولو مالديني مرة أخرى قال: "سأقابل مالديني بفرح، لم تكن هناك مشكلة معه، نحن ناضجون وكل شيء على ما يرام وسأهنئه بالموسم الذي يقوم به ميلان، أنا مشجع لميلان وأتحدث كثيرا مع بيولي".

مالديني المدير الرياضي لميلان أعلن في وقت سابق أن سبب رحيل جانلويجي دوناروما عن ميلان هو عدم التواصل لاتفاق معه لتمديد التعاقد.

إيطاليا فازت بلقب يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، وحصل دوناروما على جائزة أفضل لاعب في البطولة.