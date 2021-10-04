كوليبالي مطالبا بإيقاف مشجع للأبد: وصفني بالقرد القذر

أبدى السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي غضبه من استمرار ظاهرة العنصرية في الملاعب الأوروبية، مطالبا بالمزيد من التصدي لها بعد تعرضه لواقعة جديدة في مباراة الفريق الأخيرة ضد فيورنتينا.

وتغلب نابولي على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي، ليواصل تحقيقه للعلامة الكاملة منذ بداية الموسم بـ21 نقطة على الصدارة.

وقال كوليبالي عبر تويتر أن جماهير فيورنتينا هاجمته بألفاظ عنصرية من ضمنها "القرد القذر" بعد نهاية مباراة ليلة الأحد.

وأضاف المدافع "هذا ما قالوه لي. هذه الأشياء لا علاقة لها بالرياضة. يجب أن يتم التعرف عليهم وإبقائهم خارج الملاعب للأبد".

«Scimmia di merda». «Putain de singe». «Fucking monkey». Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre. 🤜🏿 #KK #NoToRacism 🤛🏻 📸 @mattinodinapoli pic.twitter.com/mPz0vZJ5c0 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) October 4, 2021

وواجه كوليبالي الموقف خلال مقابلة عقب المباراة، حيث اتجه إلى المدرجات وواجه الجماهير متحديا إياهم أن يقولوا هذه الأشياء في وجهه، لينسحب المشجع الذي وجه إليه هذا اللفظ.

ووصلت هذه القضية إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي قرر فتح تحقيق بالواقعة بعد تسجيل تقرير الحكم والحديث مع كوليبالي.

وبطبيعة الحال هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها في الدوري الإيطالي، ولكن الجديد أنها ليست الأولى أيضا على صعيد تتبع المشجعين الذين يتفوهون بعبارات عنصرية ضد اللاعبين.

الواقعة الأولى ترجع إلى 3 أسابيع مضت، حيث وجه أحد مشجعي يوفنتوس سبابا عنصريا إلى الفرنسي مايك مينيان حارس مرمى ميلان، ولسوء حظه تمكن النادي من تحديد هويته بفضل كاميرات الملعب، ليتم منعه من دخوله مدى الحياة.