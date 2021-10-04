كوليبالي مطالبا بإيقاف مشجع للأبد: وصفني بالقرد القذر

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 17:01

كتب : أحمد أباظة

كاليدو كوليبالي

أبدى السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي غضبه من استمرار ظاهرة العنصرية في الملاعب الأوروبية، مطالبا بالمزيد من التصدي لها بعد تعرضه لواقعة جديدة في مباراة الفريق الأخيرة ضد فيورنتينا.

وتغلب نابولي على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي، ليواصل تحقيقه للعلامة الكاملة منذ بداية الموسم بـ21 نقطة على الصدارة.

وقال كوليبالي عبر تويتر أن جماهير فيورنتينا هاجمته بألفاظ عنصرية من ضمنها "القرد القذر" بعد نهاية مباراة ليلة الأحد.

أخبار متعلقة
إنتر يقلب تأخره أمام ساسولو ويواصل مطاردة نابولي لا جازيتا ديللو سبورت: نابولي يحدد قيمة بيع كوليبالي مهاجم يوفنتوس: سنعود بمزيد من الحماس بعد التوقف الدولي

وأضاف المدافع "هذا ما قالوه لي. هذه الأشياء لا علاقة لها بالرياضة. يجب أن يتم التعرف عليهم وإبقائهم خارج الملاعب للأبد".

وواجه كوليبالي الموقف خلال مقابلة عقب المباراة، حيث اتجه إلى المدرجات وواجه الجماهير متحديا إياهم أن يقولوا هذه الأشياء في وجهه، لينسحب المشجع الذي وجه إليه هذا اللفظ.

ووصلت هذه القضية إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي قرر فتح تحقيق بالواقعة بعد تسجيل تقرير الحكم والحديث مع كوليبالي.

وبطبيعة الحال هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها في الدوري الإيطالي، ولكن الجديد أنها ليست الأولى أيضا على صعيد تتبع المشجعين الذين يتفوهون بعبارات عنصرية ضد اللاعبين.

الواقعة الأولى ترجع إلى 3 أسابيع مضت، حيث وجه أحد مشجعي يوفنتوس سبابا عنصريا إلى الفرنسي مايك مينيان حارس مرمى ميلان، ولسوء حظه تمكن النادي من تحديد هويته بفضل كاميرات الملعب، ليتم منعه من دخوله مدى الحياة.

كوليبالي نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلنر: نشعر بالإحباط لعدم الفوز على سيتي بعد هدف صلاح المذهل 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوليبالي مطالبا بإيقاف مشجع للأبد: وصفني بالقرد القذر 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في سبتمبر 46 دقيقة | الدوري الألماني
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الجهاز الفني يدرس إعفاء أفشة من رحلة النيجر 48 دقيقة | الدوري المصري
لاعب توتنام السابق: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. وأقرب نسخة لـ ميسي ساعة | الدوري الإنجليزي
بانون والكرتي ضمن قائمة منتخب الرديف المغربي ساعة | إفريقيا
موسيماني: لا تستخف بالتعب العقلي والجسدي فلم تفز الفرق الكبرى في أخر 3 مباريات ساعة | الدوري المصري
بالتصويت.. نيمار لا يستحق المشاركة الأساسية مع باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟