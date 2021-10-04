مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في سبتمبر

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

ترشح عمر مرموش مهاجم شتوتجارت لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر سبتمبر.

نشرت رابطة الدوري الألماني أسماء المرشحين الثلاثة للجائزة، وتواجد بينهم اسم المهاجم المصري.

ويتنافس مرموش (22 عاما) مع الثنائي جوسكو جفارديول (19 عاما) لاعب لايبزيج، وميتشيل باكير لاعب باير ليفركوزن (21 عاما).

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خلال مباريات شهر سبتمبر سجل مرموش هدفا وسدد 10 كرات على المرمى وركض نحو مرمى الخصم في 27 مناسبة.

اللاعب الشاب سينضم لمنتخب مصر الأول للمرة الأولى في مسيرته، استعدادا لمواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022 الأسبوع المقبل.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة لمدة موسم من فولفسبورج.

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بيليجرينو ماتاراتسو المدير الفني لـ شتوتجارت أشاد من قبل بقدرة لاعبه عمر مرموش على المشاركة في مختلف مراكز خط الهجوم.

وقال ماتاراتسو: "لقد قلت بعد المباراة الماضية إن مرموش قدّم أداء مميزا في ظهوره الأول".

وأضاف المدرب الأمريكي: "أراه خيارا قادرا على اللعب في عدة مراكز، الأمر يتوقف على احتياجنا".

وتابع: "مرموش يستطيع اللعب على الجناح أو خلف المهاجمين، كما يجيد في مركز المهاجم الصريح".

ولعب مرموش معارا إلى سانت باولي في الدرجة الثانية الموسم الماضي وسجل 7 أهداف، ليكون هدفه في فرانكفورت هو الأول له في الدوري الألماني الممتاز.

واحتاج مرموش إلى المشاركة في 9 مباريات، منها 8 مع فولفسبورج، حتى يسجل أول أهدافه في المسابقة.

وبات مرموش سادس مصري يسجل هدفا في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، وأحمد صلاح حسني، وسمير كمونة، وياسر رضوان، ومحمد زيدان.

وهو ثاني مصري يسجل بقميص شتوتجارت بعد صلاح حسني.

عمر مرموش شتوتجارت
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