مصدر من الأهلي لـ في الجول: الجهاز الفني يدرس إعفاء أفشة من رحلة النيجر

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إعفاء محمد مجدي أفشة من رحلة النيجر بسبب موعد زفافه.

ويستعد الأهلي للسفر إلى النيجر لخوض مواجهة الحرس الوطني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني يدرس إعفاء أفشة من رحلة النيجر بسبب موعد زفاف اللاعب".

وتابع "الجهاز الإداري استخرج تأشيرة السفر لكل اللاعبين ومن بينهم أفشة تحسبا لأي طوارئ".

واختتم تصريحاته "القرار لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن لكن الأقرب الموافقة".

ويسعى الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعد الحصول على أخر نسختين.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة أمام الحرس الوطني من النيجر في دور الـ32.