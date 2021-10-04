موسيماني: لا تستخف بالتعب العقلي والجسدي فلم تفز الفرق الكبرى في أخر 3 مباريات

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - موسيماني

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن التعب العقلي والجسدي سببا في عدم فوز الفرق الكبرى في أوروبا خلال أخر 3 مباريات.

وكانت فرق برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان قد خسرت في المباراة الأخيرة بينما تعادل فريقا مانشستر سيتي وليفربول.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "في أخر 3 مباريات لم يفز برشلونة وتشيلسي وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي".

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وشدد "لا تستخف أبدا بالتعب العقلي والجسدي"

وأضاف موسيماني "السفر وكثافة المباريات في دوري الأبطال وتصفيات كأس العالم والدوري المحلي يأخذ الكثير من اللاعبين والأجهزة الفنية".

واستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الحرس الوطني من النيجر يوم 16 أكتوبر في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي بطولة دوري الأبطال بحثا عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي موسيماني
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