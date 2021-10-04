تقرير: شلل تام في مفاوضات روبرتو.. برشلونة يواجه فقدانه بالمجان

دخلت عملية تجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب برشلونة الإسباني في حالة من الشلل، رغم التحركات التي تمت بالفعل في الصيف الماضي.

وطلب برشلونة من روبرتو تجديد عقده لعامين إضافيين، حيث ينتهي في صيف يونيو 2022، بالإضافة إلى التوصل لتسوية من أجل تخفيض راتبه لدعم النادي في وضعه المادي الحالي.

ولكن على الرغم من هذه المحادثات الأولية، كشفت "كادينا كوبيه" أن برشلونة جمد هذه العملية للوقت الراهن، ولا توجد أي اجتماعات مقررة بين الطرفين لاستئناف هذه المفاوضات.

على الناحية الأخرى، أقر جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعمال روبرتو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بتوقف كل شيء على حد وصفه، ولكنه أوضح أن الأمور يمكن أن تبدأ في أي وقت.

وإذا لم يتوصل الطرفان لهذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر، فإن سيرجي روبرتو سيحق له التفاوض والتوقيع مع أي فريق آخر اعتبارا من بداية العام الجديد، على أن يتم الانتقال الحر بنهاية الموسم.

وتعرض روبرتو مؤخرا لصافرات استهجان من الجماهير في ملعب كامب نو، على هامش مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في الرابع عشر من سبتمبر الماضي والتي انتهت بفوز الضيوف 3-0.

وبحسب وصف "موندو" فإن الموقف أثر في روبرتو، وفي الوقت ذاته دفعه للقتال من أجل إثبات كونه لاعبا مهما للفريق.

يذكر أن روبرتو نال استدعاء دولي لتمثيل منتخب إسبانيا من المدرب لويس إنريكي في المرحلة الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب إصابة برايس مينديز.