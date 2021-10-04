في الجول يكشف – 6 طلبات من 51 ناديا لـ اتحاد الكرة لتعديل اللائحة.. والتقدم بتغيير في قانون الرياضة

استقر 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من أصل 146 عضوا، على إرسال 6 طلبات لمجلس إدارة الاتحاد، لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمهيدا لتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب أعضاء الجمعية العمومية يوم الخميس الماضي، لموافاته بطلباتهم لتعديل لائحة اتحاد الكرة، تمهيدا لإرسالها إلى فيفا لإبداء الرأي في تلك التعديلات، تمهيدا لعقد انتخابات الجبلاية. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الذي تم على يومين في أحد فنادق القاهرة، قد استقر على 6 تعديلات على اللائحة وهم..

تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يحق للعضو الذي أمضى 8 سنوات كعضو مجلس إدارة لاتحاد الكرة الترشح على مقعد العضوية، بل يتعين عليه الترشح كنائب أو كرئيس، فيما لا يحق للعضو الذي أمضى 8 سنوات كنائب للرئيس أن يترشح سوى على مقعد الرئيس، فيما لا يُسمح لرئيس اتحاد الكرة لمدة 8 سنوات بالترشح من الأساس.

إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بحيث تقام الانتخابات بين القوائم، مع التمسك بوجود مقعد للمرأة.

الدعوة لجمعية عمومية غير عادية تستوجب طلب 25% من أعضاء الجمعية العمومية، بعكس اللائحة التي تتطلب طلب 50% من الأعضاء للدعوة لجمعية عمومية غير عادية وإقامة الانتخابات.

أن يتم توزيع نسبة بث مسابقات القسم الأول بواقع 5% لكل من رابطة أندية القسم الأول، ورابطة أندية القسم الثاني، ورابطة أندية القسم الثالث، واتحاد الكرة، فيما يتم توزيع الـ 80% المتبقية على أندية القسم الأول.

إشراف لجنة الانضباط باتحاد الكرة على العملية الانتخابية.

لا يتم إجراء انتخابات تكميلية حال خلو منصب الرئيس بالوفاة أو الاستقالة، بل يتم تصعيد النائب، وفي حال خلو منصب النائب لأي سبب، يتم تصعيد أكبر الأعضاء سنًا.

وكذلك، تناول الاجتماع فكرة طلب تعديل قانون الرياضة من مجلس النواب، فيما يخص المادة التي تحتم عقد الانتخابات بين 1 يونيو و31 أكتوبر، حيث أن في حال تعذر إقامة الانتخابات في أي ناد قبل 31 أكتوبر سيتم المد للمجلس الموجود قبل إقامة الانتخابات في العام التالي.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع اتفق على التواصل مع مجلس النواب في محاولة لتعديل هذا البند، وجعل فترة إقامة الانتخابات مفتوحة طوال العام.