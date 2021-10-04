موندو ديبورتيفو: برشلونة يجهز لصفقتي الشتاء.. هل يكرر لابورتا تجربة ديفيدز؟

رغم الوضع المالي السيئ لنادي برشلونة الإسباني، إلا أنه ينوي التحرك لدعم قائمة الفريق في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وأسفرت تحركات النادي في الصيف عن إزاحة قدر لا يستهان به من الرواتب الكبرى، ما يتركه الآن في وضع مالي يسمح له بإجراء المزيد من التعاقدات.

ويملك البلوجرانا هدفين جديدين، هما داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، ورحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي، بعد أن ارتبط الثنائي بالانتقال إليه في الصيف.

وبالفعل وفقا لما أكده أولمو نفسه لاحقا، حاول برشلونة الحصول على خدماته في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات، بعد ظهور هذه الإمكانية برحيل العديد من اللاعبين.

وبحسب التقارير فإن مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا منحا الضوء الأخضر أمام عملية رحيل سترلينج إذا أتى العرض المناسب، حيث تواجد ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني في مانشستر الصيف الماضي للحديث مع سيتي بشأن هذه العملية.

وتعيد هذه التحركات إلى الأذهان أولى عمليات خوان لابورتا رئيس النادي في الشتاء، وذلك في ولايته الأولى بين عامي 2003 و2010.

أول تعاقد أجراه لابورتا في يناير 2004 كان إدجار ديفيدز نجم وسط يوفنتوس على سبيل الإعارة، والذي لعب 18 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارا و3 هزائم وتعادلين، ليتحسن وضع الفريق كثيرا ويتم إنقاذ الموسم.

على الناحية الأخرى لا يملك برشلونة تاريخا مبشرا مع تعاقدات الشتاء في الفترة الأخيرة، حيث تضم أسماء مثل ياري مينا وكيفن برينس بواتينج وجيسون موريو ومارتن برايثوايت.

يذكر أن برشلونة رحل عنه العديد من اللاعبين في الصيف على رأسهم ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان، وأنطوان جريزمان معارا إلى أتلتيكو مدريد وميرالم بيانيتش معارا إلى بشكتاش التركي.