مبابي: أعلنت رغبتي في الرحيل مبكرا وجعلوني أبدو مثل اللصوص

أجرى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مقابلة مع "راديو مونت كارلو" التي أذاعت منها بعض المقتطفات، تمهيدا لعرضها بالكامل مساء الثلاثاء.

وكشف النجم الفرنسي خلال حديثه عن حقيقة وقت مخاطبته لناديه بشأن الرحيل، مقدما ورقة توضح رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد بصورة أبكر عما أشيع في بادئ الأمر.

وقال مبابي: "لقد طلبت الرحيل لأني منذ لحظة قراري بعدم تجديد العقد، أردت للنادي أن يستفيد بمبلغ انتقالي ليحصل على بديل يملك الجودة".

وأضاف "هذا النادي منحني الكثير ولطالما كنت سعيدا في 4 سنوات قضيتها هنا، ولا زلت سعيدا حتى الآن. أعلنت قراري إلى النادي مبكرا كي يتمكن النادي من التصرف".

وأوضح "أردت أن يخرج الجميع كبيرا من هذا الموقف وأن نتعاون جميعا لإبرام اتفاق جيد. كنت أحترم رغبتهم في بقائي أيضا، وقلت إذا لم ترغبوا في رحيلي سأبقى".

وعن كواليس اتخاذه لقرار الرحيل عن باريس سان جيرمان قال مبابي: "هناك من قال أني رفضت 6 أو 7 عروض لتمديد العقد، وأني لا أريد الحديث مع ليوناردو (المدير الرياضي) وهذا ليس صحيحا".

وتابع "أخبروني أني سأتحدث مع رئيس النادي، ولا يمكنني الحكم ما إذا كان ذلك لأن ليوناردو لم يتمكن من الوصول لحل معي. بالنسبة لي ولموقفي كنت واضحا: قلت أني أريد الرحيل وقلتها مبكرا بما فيه الكفاية".

وأبدى غضبه مما أشيع قائلا: "شخصيا لم أقدر أن يقال: أتى في آخر أسابيع أغسطس لإبلاغنا بالرحيل، لأن هذا يظهرني مثل اللصوص. قلت في نهاية يوليو أني أريد الرحيل".

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه في حالة تمسكه بعدم التجديد، يمكنه التوقيع على عقده الجديد مع ريال مدريد مجانا في يناير على أن ينتقل إليه في الصيف.