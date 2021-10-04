مورينيو إلى سباليتي: عليك أن تخسر المباراة المقبلة خارج ملعبك

مازح جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما نظيره لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي وطالبه بخسارة مباراته المقبلة خارج ملعبه.

وكان روما قد تغلب على إمبولي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة السابعة بينما واصل نابولي تفوقه بتصدر الدوري بالعلامة الكاملة بعد الفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وظهر كل من مورينيو وسباليتي عبر قناة DAZN عقب اللقاء.

وقال مورينيو إلى سباليتي: "عمل رائع يا سباليتي، هل تريد الفوز في جميع المباريات؟".

ولم يفقد نابولي أي نقطة حتى الآن في الدوري الإيطالي عقب مرور سبع جولات.

وأضاف مورينيو "في رأيي عليك أن تخسر المباراة المقبلة خارج أرضك".

ويلعب نابولي بعد التوقف الدولي أمام تورينو قبل أن يحل ضيفا على روما في الجولة التاسعة يوم 24 أكتوبر.