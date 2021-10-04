وكيله: تجديد كيسي؟ اسأل مسؤولي ميلان

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

رفض جورج أتانجانا وكيل فرانك كيسي لاعب وسط ميلان الحديث عن أخر تطورات تجديد عقد اللاعب.

فرانك كيسي

النادي : ميلان

ميلان

ودخل كيسي في عامه الأخير من تعاقده مع ميلان ولم يجدد حتى الآن وتشير التقارير إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين عرض النادي ورغبة اللاعب.

وتواجد أتانجانا وكيل اللاعب في المدرجات خلال فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي.

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وبسؤال أتانجانا عبر قناة تيليلومبارديا التليفزيونية عن وضع اللاعب أجاب "اسأل المديرين".

وتابع "أنا هنا فقط من أجل المباراة".

وانتقل كيسي إلى ميلان في صيف 2017 من أتالانتا على سبيل الإعارة قبل أن يتحول إلى تعاقد دائم في 2019.

وشارك كيسي في 191 مباراة مع ميلان حتى الآن وساهم بتسجيل 30 هدفا وصناعة 15 آخرين.

وكان كيسي خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قد قال: "أحب البقاء في ميلان إلى الأبد".

لكن يبدو أنه لم يحدث جديد في مفاوضات تجديد تعاقد اللاعب مع ميلان حتى الآن.

ويأتي ميلان في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة عقب مرور سبع جولات وبفارق نقطتين فقط عن نابولي المتصدر.

ميلان فرانك كيسي
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