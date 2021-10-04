وائل جمعة: هناك حملات منظمة ضد كيروش.. والاتفاق مع فتحي على قيادة صلاح للمنتخب

يرى وائل جمعة مدير منتخب مصر أن هناك حملات منظمة ضد كارلوس كيروش المدير الفني الجديد.

وشدد جمعة أن اختيارات قائمة اللاعبين دون مجاملات ووفقا لرؤية المدير الفني صاحب القرار الأول والأخير.

وقال جمعة عبر قناة صدى البلد: "انطباعات كيروش جيدة عن اللاعبين ويحفزهم بشكل جيد جدا خلال تلك الفترة القصيرة جدا".

وتابع "يجب أن نثق في كيروش فهو لديه خبرة كبيرة في عالم كرة القدم، ولدينا ثقة كاملة في اختياراته هو المسؤول الأول والأخير عن ذلك".

وكشف وائل جمعة "كان هنا اتصالات أنا وكيروش مع اللاعبين الذين خرجوا من القائمة بالكامل ليشكرهم على تواجدهم وأكد أن أبواب المنتخب مفتوحة لهم في الفترات المقبلة عن طريق مجهودهم".

وشدد "المدير الفني يختار اللاعبين الأنسب لتنفيذ فكره، كيروش لم يكمل 15 يوما في مصر وهناك حملات منظمة ضده".

ويلعب منتخب مصر مساء الجمعة أمام ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف جمعة "كيروش يأخذ رأي الجهاز المساعد بشأن الاختيارات للاعبين لكن الرأي الأخير له، هو مدرب عالمي ولم يسعفه الحظ لمشاهدة مباريات في الدوري للاختيار".

وأوضح "اضطررنا لاختيار قائمة مبدئية لبطولة كأس العرب دون انتظار مباريات الدوري لأننا كنا مطالبين بإرسالها قبل 1 أكتوبر".

وبالحديث عن استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي قال: "هم أولاد منتخب مصر ولا أحب الحديث بصفة فردية هم من القوام الرئيسي".

وأضاف "هدفنا الحالي هو مواجهة ليبيا والعودة لصدارة المجموعة، هدف كيروش الأول وصول كأس العالم".

أما عن مباريات الدوري فكشف جمعة "حدث اتفاق بين كيروش وأحمد مجاهد بشأن جدول الدوري قبل معسكر نوفمبر المقبل".

وأخيرا عن شارة القيادة قال: "كيروش أعلن منذ أول يوم أن محمد صلاح قائد المنتخب، حدث لغط الفترة السابقة بشأن هذا الأمر وأثر على المنتخب".

واختتم وائل جمعة تصريحاته "تحدثت مع اللاعبين الأقدم بشأن شارة القيادة ومنهم أحمد فتحي الذي كانت لديهم مشكلة مع الجهاز الفني السابق، واتفقنا على عدم فتح الأمر مرة أخرى والقرار يعود للمدير الفني المسؤول الأول والأخير عن الفريق".