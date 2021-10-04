اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة للرجال.. وثلاثي السيدات

أسفرت منافسات ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عن تأهل رباعي مصري في الرجال وثلاث سيدات.

وتأهل علي فرج ومحمد الشوربجي وطارق مؤمن ومصطفى عسل إلى ربع نهائي الرجال مع إمكانية تأهل جميع المصريين لنصف النهائي.

كما تأهل في منافسات السيدات كل من نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي.

وتبدأ المنافسات بعد منتصف الليل بسبب فارق التوقيت مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام البطولة حتى منتصف ليل الخميس وبإجمالي جوائز 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان قد حص لقب نسخة 2019 ثنائي وادي دجلة علي فرج ونوران جوهر، بينما ألغيت النسخة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويأتي جدول منافسات ربع النهائي كالآتي:

علي فرج × الويلزي جويل ماكين

طارق مؤمن × الإنجليزي جيمس ويلستروب

محمد الشوربجي × البيروفي دييجو إلياس

مصطفى عسل × النيوزلاندي بول كول

نور الشربيني × الفرنسية ميليسا ألفيس

نوران جوهر × الإنجليزية سارة جان بيري

هانيا الحمامي × النيوزلاندية جويل كينج