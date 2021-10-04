وكيله: عمر كمال يقترب من فيوتشر في حال عدم حل أزمة قيد الزمالك

كشف سيد مرعي وكيل أعمال عمر كمال لاعب الزمالك عن موقفه في حال عدم حل أزمة منع النادي الأبيض من القيد.

وقال سيد مرعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عمر كمال تلقى عدة عروض من أندية في الدوري المصري للانضمام لها على سبيل الإعارة إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد".

وأضاف "إذا لم تحل هذه الأزمة فإن عمر كمال يرحب بالانضمام لصفوف نادي فيوتشر".

وأتم تصريحاته "فيوتشر سيكون الأقرب لضم عمر كمال في هذه الحالة نظرا لعلاقته المميزة مع علي ماهر المدير الفني للفريق".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وقع عقوبة على الزمالك بمنعه من قيد اللاعبين الجدد لمدة فترتين انتقالات.

وانضم عمر كمال لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع المصري، ووقع مع الأبيض لمدة 3 مواسم.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع المصري في الموسم الماضي 34 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.