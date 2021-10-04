السوبر كلاسيكو - طرد روخو يحسم الموقعة.. ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز

تغلب ريفر بليت على ضيفه وغريمه بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف وحيد في "السوبر كلاسيكو" الأرجنتيني، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري.

شهدت المباراة أسوأ بداية ممكنة من جانب بوكا جونيورز، حيث تلقى مدافعه ماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد السابق الإنذار الأول في الدقيقة 15 بسبب تدخل، قبل أن يتبعه بتدخل آخر في الدقيقة التالية مباشرة "16" ليتلقى البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 21 اضطر بوكا جونيورز لإجراء التبديل الأول بخروج لاعب الوسط إدوين كاردونا ونزول كارلوس زامبرانو لسد العجز الدفاعي.

وسريعا أتى تقدم ريفر بليت بتوقيع خوليان ألفاريز في الدقيقة 25 بعد عمل فردي تجاوز من خلاله الدفاع وأطلق تسديدته من خارج منطقة الجزاء لتستقر في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أجوستين روسي.

أجرى مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت والمرشح لتدريب برشلونة الإسباني تبديله الأول في الدقيقة 34 بخروج مهاجمه برايان روميرو ونزول خورخي خواردو بدلا منه.

وفي الدقيقة 43 أتى الهدف الثاني بتوقيع خوليان ألفاريز للمرة الثانية، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من لاعب الوسط الواعد سانتياجو سيمون ليودعها في أسفل الزاوية اليسرى، وينهي الشوط بتقدم مريح لأصحاب الأرض.

مع بداية الشوط الثاني أجرى سيباستيان باتاليا مدرب بوكا جونيورز تبديلين بنزول إستيبان رولون وكريستيان ميدينا بدلا من دييجو جونزاليس وإزيكيل ألميندرا.

على الجانب الآخر ترك أجوستين بالافيسينو موقعه في صفوف ريفر بليت ليحل بنجامين رولهايزر بدلا منه، وذلك في الدقيقة 59.

كاد ريفر بليت أن يسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 74 بعد عرضية وصلت إلى فابريزيو أنيليري الذي ارتطمت تسديدته بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 77 أجرى مدرب بوكا جونيورز تبديلين بنزول آرون موليناس ولويس فاسكيز بدلا من نيكولاس أورسيني وكريستيان بافون، فيما أجرى جاياردو تبديلين في الدقيقة 83 بنزول ليوناردو بونزيو وماتياس سواريز بدلا من خورخي خواردو وخوليان ألفاريز مسجل الهدفين.

وفي اللحظات الأخيرة، تحديدا في الدقيقة 94 ارتقى كارلوس زامبرانو للركنية وسجل منها هدف بوكا جونيورز الوحيد ليقلص الفارق قبل صافرة النهاية.

بهذه النتيجة يحتل ريفر بليت صدارة الدوري الأرجنتيني مؤقتا بـ30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تاليريس الذي يواجه ديفينسا غدا، فيما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند 21 نقطة في المركز التاسع.