خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضات تمديد تعاقد موسيماني.. وموقف المدرب من عرض الأحمر

بدأ الأهلي في مفاوضاته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل تمديد تعاقده ليستمر لفترة أطول داخل جدران القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مسؤول داخل الأهلي لـFilGoal.com عن الخطوات التي اتخذها النادي الأحمر من أجل تجديد تعاقد موسيماني.

وقال المصدر إن محمود الخطيب رئيس الأهلي كلف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، ببدء مفاوضات تمديد تعاقد موسيماني لمدة موسمين، وذلك بخلاف الموسم المتبقي له في تعاقده الجاري مع القلعة الحمراء والذي ينتهي في أكتوبر 2022.

وشدد المصدر أن ذلك يأتي من أجل طمأنة المدرب وإغلاق الباب أمام الشائعات التي تتحدث عن رحيله من الأهلي.

وأضاف أن تحرك الأهلي من أجل تجديد تعاقد موسيماني جاء بسبب اقتناع الخطيب بما يقدمه المدرب الجنوب إفريقي مع الفريق، وأن استمرار يزيد من الاستقرار ويعمل على مواصلة مسيرة الإنجازات والبطولات.

موقف موسيماني

على الجانب الآخر علم FilGoal.com أن موسيماني يرحب تماما بأي خطوة سيقدم عليها الأهلي في مشروع استمراره مع الفريق خاصة وأنه يتطلع لصناعة المزيد من التاريخ داخل القلعة الحمراء.

وهو السبب الذي جعله يرفض أي عروض تلقاها في الفترة الماضية، ومن بينها عرض لتدريب منتخب بلاده جنوب إفريقيا.

وأتم المصدر تصريحات لـFilGoal.com مشددا أن موسيماني على استعداد تام لقبول أي عرض مالي يقدمه الأهلي له.

وقضى موسيماني عاما مع الأهلي، حقق خلاله الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر والسوبر الإفريقي وحقق أيضا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.