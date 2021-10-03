ناجلزمان عن نهاية سلسلة بايرن ميونيخ: سددنا 20 كرة مقابل 5

أبدى يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ إحباطه من خسارة فريقه على يد أينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الألماني.

وقال ناجلزمان في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "الهزائم دائما تؤلم وهزيمة اليوم كان يمكن تفاديها. كان لدينا ما يكفي من الفرص للتسجيل".

وأضاف "في النهاية تلقينا هدفا كلاسيكيا من كوستيتش، وكان يمكن تفاديه بالتأكيد. كيفن تراب (حارس فرانكفورت) لعب مباراة جيدة للغاية. كان لدينا فرص جيدة للتسجيل ولكننا لم نستغلهم ولذلك خسرنا".

وأوضح "حين تنظر للإحصائيات، امتلكنا 20 تسديدة مقابل 5. لا يهم إن كنا نستحق أكثر لأننا خسرنا في النهاية. الآن يجب علينا تحليل الأخطاء والنظر للأمام، لمباراتنا المقبلة ضد باير ليفركوزن بعد التوقف الدولي".

في الإطار ذاته قال توماس مولر لـ "دازن" عقب المباراة: "نشعر بالإحباط والغضب. بالتأكيد لم يكن يجب أن نخسر هذه المباراة. افتقرنا للفاعلية".

وأضاف "شعرنا أننا نملك فرص التسجيل، ولكننا افتقرنا لهذا السنتيمتر الحاسم. فرانكفورت سجل من فرصته الأولى وكان يكفيه الهدفين".

وصنع مولر 5 فرص للتسجيل في هذه المباراة، ولكن تألق الحارس كيفن تراب بتصدياته العشرة أوقف قطار البافاري.

وتسببت هذه المباراة بتوقف سلسلة بايرن ميونيخ بلا هزيمة على ملعبه في الدوري الألماني، والتي امتدت لـ31 مباراة متتالية منذ نوفمبر 2019.

أيضا أوقفت هذه الهزيمة سلسلة المدرب يوليان ناجلزمان بـ10 مباريات متتالية بلا خسارة منذ توليه المهمة في بداية الموسم خلفا لهانزي فليك.

يذكر أن انتصار فرانكفورت هو الأول له على بايرن ميونيخ في ملعب الأخير بالدوري الألماني منذ عام 2000.