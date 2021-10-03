شكوى من سيتي بعد بصق أحد المشجعين على الطاقم التدريبي.. وليفربول يفتح التحقيق

تقدم مانشستر سيتي بشكوى إلى ليفربول بسبب بصق أحد المشجعين على أعضاء الطاقم التدريبي خلال مباراة اليوم في آنفيلد.

ليفربول تعادل مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في ختام مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول بدأ التحقيق في الواقعة التي حدثت بعد الهدف الأول لمانشستر سيتي والذي سجله فيل فودين مع وجود أخبار عن لقطات لمرتكب الواقعة حسب شبكة سكاي سبورتس.

بيب جوارديولا قال في تصريحات بعد المباراة لـ سكاي سبورتس: "لا أعلم ما حدث بالظبط، سمعت شيئا غير لطيفا من المشجعين ناحية الطاقم التدريبي ولكني لا أعلم بالظبط ما هو فمل أشاهد الصور".

وأضاف "متأكد ان ليفربول سيتخد إجراءات بخصوص هذا الشخص، فليفربول أعظم بكثير من هذا السلوك. لا يمكن لشيء أن يغير إعجابي بهذا النادي، قبل عامين أو ثلاثة تحطمت حافلتنا هنا ولكنني متأكد دائما أنهم أشخاص بعينهم وليسوا نادي ليفربول".

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 15 في المركز الثاني ورصيد مانشستر سيتي لـ14 نقطة في المركز الثالث.

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