ميلان يواصل مطاردة الصدارة بثلاثية في أتالانتا

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 22:59

كتب : عبد الرحمن فوزي

رافاييل لياو - ميلان

فاز ميلان على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل دافيد كالابريا، ورافاييل لياو، وساندرو تونالي أهداف ميلان، بينما سجل دوفان زاباتا وماريو باساليتش لأتالانتا.

تقدم دافيد كالابريا مبكرا في الدقيقة الأولى لميلان، بعد انطلاقة وتمريرة رائعة من ثيو هيرنانديز لينفرد كالابريا بالمرمى ويسدد ويتابع تسديدته في المرمى.

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وفي الدقيقة الـ 42 استغل ساندرو تونالي خطأ فريلور ليفتك الكرة منه وينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني استمر ميلان في السيطرة وسجل رافاييل لياو الهدف الثالث بعد انطلاقة أخرى رائعة من ثيو هيرنانديز الذي مرر الكرة لـ لياو ليسدد بقوة في الشباك.

زاباتا قلص الفارق بالهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة الـ 86 من ركلة جزاء نفذها بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 94 سجل بازاليتش الهدف الثاني لأتالانتا مستغلا تمريرة رائعة من زاباتا مرت من الجميع ووجدت بازاليتش الذي استلم وسجل الكرة بأريحية في الشباك، ولكن عودة أتالانتا كانت متأخرة ولم يسعفه الوقت لتسجيل لإدراك التعادل.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ميلان للنقطة الـ 19 في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بفارق نقطتين، بينما توقف رصيد أتالانتا عند النقطة الـ 11 في المركز السابع.

وسيستضيف ميلان فريق هيلاس فيرونا في الجولة المقبلة عقب التوقف الدولي يوك 16 أكتوبر، بينما سيخرج أتالانتا لمواجهة إيمبولي يوم الأحد 17 أكتوبر.

الدوري الإيطالي ميلان أتالانتا
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