تقرير: برشلونة يتوصل لاتفاق مع تشافي؟ أنباء متضاربة

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 22:29

كتب : أحمد أباظة

تشافي

لا يزال مستقبل رونالد كومان مدرب برشلونة معلقا، ويبدو كل يوم أقرب للإقالة من ذي قبل، إلا أن الموقف الرسمي للنادي الكتالوني لا يزال غامضا.

يأتي ذلك في أعقاب خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة من 7 مباريات في الليجا، حيث تغلب الفريق على ريال سوسييداد وخيتافي وليفانتي، وتعادل مع أتلتيك بلباو وغرناطة وقادش، محتلا المركز الثامن.

على الصعيد الأوروبي يعيش برشلونة وضعا أسوأ، حيث خسر أول مباراتين بنفس النتيجة 3-0 على يد بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، ليبقى بلا نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

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في هذا الإطار تتوالى الترشيحات لخلافة كومان، حيث أفادت عدة تقارير أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يعتزم إقالة المدرب الهولندي بمجرد الوصول لاتفاق مع بديله.

وبحسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فإن برشلونة توصل لهذا الاتفاق بالفعل يوم الأربعاء مع تشافي هيرنانديز أسطورة وسط النادي ومدرب السد القطري حاليا.

ولكن على الناحية الأخرى، نفى خافي ميجيل صحفي "أس" الإسبانية والمعروف بقربه من تشافي هذه الأنباء، ليستمر الوضع على ما هو عليه.

قائمة الترشيحات تضم أيضا مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق.

تشافي برشلونة كومان الدوري الإسباني
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