كرة سلة - الأهلي يفوز على وداد بوفاريك الجزائري في البطولة العربية

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 22:15

كتب : FilGoal

فريق الأهلي لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على فريق وداد بوفاريك الجزائري، في المباراة الثانية للفريق في البطولة العربية للأندية للرجال التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الفريق الجزائري بنتيجة 68 – 49، ليكون هذا الانتصار هو الثاني للفريق الأحمر بعد الفوز على شعب حضرموت اليمني في المباراة الأولى.

وبذلك يتصدر الأهلي المجموعة الثالثة للبطولة التي تضم كل من وداد بوفاريك الجزائري وشعب حضرموت اليمين والفتح السعودي.

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ويلتقي الأهلي في الخامسة من مساء غدا الإثنين مع الفتح السعودي.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقا وهم: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

الأهلي كرة سلة البطولة العربية
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