تقرير: بدر بانون وأحداد وأزارو ضمن قائمة المغرب لكأس العرب

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

بدر بانون - حميد أحداد

أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين قائمة أسود الأطلس المبدئية المشاركة في بطولة كأس العرب.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب - للمحليين

وتقام بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

وذكر موقع " winwin" المغربي أن الحسين عموتة ضم 11 لاعبا محترفا في الدوريات العربية لقائمة منتخب المغرب للمحليين من أجل بطولة كأس العرب.

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ويشارك المغرب في بطولة كأس العرب بمنتخب المحليين، وذلك نظرا لصعوبة خوض البطولة بالمنتخب الأول.

كذلك انضم حميد أحداد مهاجم الزمالك لقائمة المغرب المبدئية للبطولة.

وضم الحسين عموتة أيضا وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي والأهلي السابق لقائمة المغرب للبطولة.

وجاءت القائمة التي اختارها الحسين عموتة للبطولة كالآتي:

المرمى: عبد العالي المحمدي – محمد امسيف – أيوب لكرد

الدفاع: بدر بانون – محمد الناهيري - إدريس الفتوحي – يحيى جبران – عبد المنعم بوطويل – يحيى عطية الله - عبد الكريم باعدي - محمد علي بامعمر - حمزة موساوي - محمد الشيبي - سفيان بوفتيني

الوسط: محمد فوزير – مروان سعدان - مهدي برحمة – إسماعيل الحداد – وليد الكرتي - أيمن الحسوني - محمد الخلوي – عبد الإله الحافيظي

الهجوم: وليد أزارو – حميد أحداد - كريم البركاوي – آدم النفاتي

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية للبطولة بجانب السعودية والأردن وفلسطين.

بدر بانون منتخب المغرب للمحليين حميد أحداد كأس العرب
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