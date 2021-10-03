الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع الجيش لضم عمر رضوان

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 21:26

كتب : ياسر الشريف

عمر رضوان - أسوان

أتم الإسماعيلي اتفاقه مع طلائع الجيش لضم عمر رضوان حارس مرمى الفريق العسكري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وانضم عمر رضوان لصفوف طلائع الجيش قادما من أسوان بعد هبوط الفريق الأزرق للدرجة الثانية.

ونجح الإسماعيلي في ضم عمر رضوان، ليكون ثاني حارس ينضم لصفوف الدراويش في فترة الانتقالات الجارية بعد أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة السابق.

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ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي عن الصفقة رسميا بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي مع طلائع الجيش.

يأتي ذلك بعدما اتفق الإسماعيلي على ضم أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذلك بعد انتقاله لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة، وبالاتفاق بين إدارة النادي العسكري والزمالك.

وكشفت اللجنة الفنية للإسماعيلي أيضا برئاسة علي أبو جريشة عن اقتراب حل أزمة الليبي محمد الترهوني لاعب سموحة السابق والذي تعاقد معه الدراويش.

وكان الإسماعيلي تعاقد أيضا مع عصام صبحي ظهير أيمن مصر للمقاصة.

الإسماعيلي عمر رضوان طلائع الجيش
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