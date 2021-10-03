كرة سلة - الزمالك لـ في الجول: غياب المحترف إدجار سوزا لمدة أسبوع بسبب الإصابة

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 21:20

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة سلة

كشف ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز السلة بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة إدجار سوزا المحترف في صفوف الفريق الأبيض.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بكدمة في وجه القدم".

وأضاف "اللاعب سيغيب لمدة أسبوع فقط وبعدها سيعود للتدريبات بشكل طبيعي".

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وأتم تصريحاته "لا توجد أي مشكلة في إصابته كما تردد وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي معنا".

ويستعد الزمالك لانطلاق الدوري المصري لكرة السلة للمحترفين، والذي فاز الأبيض بلقبه في الموسم الماضي.

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