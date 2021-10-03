كرة سلة - الزمالك لـ في الجول: غياب المحترف إدجار سوزا لمدة أسبوع بسبب الإصابة

كشف ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز السلة بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة إدجار سوزا المحترف في صفوف الفريق الأبيض.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بكدمة في وجه القدم".

وأضاف "اللاعب سيغيب لمدة أسبوع فقط وبعدها سيعود للتدريبات بشكل طبيعي".

وأتم تصريحاته "لا توجد أي مشكلة في إصابته كما تردد وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي معنا".

ويستعد الزمالك لانطلاق الدوري المصري لكرة السلة للمحترفين، والذي فاز الأبيض بلقبه في الموسم الماضي.