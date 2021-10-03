أحمد عيد يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الإسماعيلي على سبيل الإعارة

أعلن أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك انتقاله إلى صفوف نادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

أحمد عيد النادي : طلائع الجيش الإسماعيلي الزمالك

وكشف أحمد عيد لـFilGoal.com عن انتقاله لصفوف الإسماعيلي، بعدما كان انضم لنادي طلائع الجيش.

وكان الزمالك وافق على إعارة أحمد عيد إلى طلائع الجيش لمدة موسم، قبل أن ينتقل اللاعب إلى الإسماعيلي وذلك بالاتفاق بين إدارة القلعة البيضاء ومسؤولي النادي العسكري.

وشارك أحمد عيد الموسم الماضي في 3 مباريات فقط بقميص الزمالك في الدوري.

الظهير الأيمن البالغ 20 عاما خاض إجمالا بقميص الفريق الأول للأبيض 22 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

كان الزمالك قد سبق وأعار محمود عبد الرحيم "جنش" إلى نادي فيوتشر، ومحمد صبحي إلى فاركو، وأسامة فيصل إلى البنك الأهلي، ومحمد عبد السلام إلى الاتحاد السكندري.