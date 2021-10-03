أحمد عيد يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الإسماعيلي على سبيل الإعارة

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 21:10

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

أعلن أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك انتقاله إلى صفوف نادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

وكشف أحمد عيد لـFilGoal.com عن انتقاله لصفوف الإسماعيلي، بعدما كان انضم لنادي طلائع الجيش.

وكان الزمالك وافق على إعارة أحمد عيد إلى طلائع الجيش لمدة موسم، قبل أن ينتقل اللاعب إلى الإسماعيلي وذلك بالاتفاق بين إدارة القلعة البيضاء ومسؤولي النادي العسكري.

أخبار متعلقة
تيسيما يدير لقاء الذهاب بين الزمالك وتوسكر الزمالك يواجه الاتحاد الليبي استعدادا لـ توسكر عمر هريدي: أطعن على قرار بطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك.. وهذا ردي على تصريح "مكافأة الأهلي"

وشارك أحمد عيد الموسم الماضي في 3 مباريات فقط بقميص الزمالك في الدوري.

الظهير الأيمن البالغ 20 عاما خاض إجمالا بقميص الفريق الأول للأبيض 22 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

كان الزمالك قد سبق وأعار محمود عبد الرحيم "جنش" إلى نادي فيوتشر، ومحمد صبحي إلى فاركو، وأسامة فيصل إلى البنك الأهلي، ومحمد عبد السلام إلى الاتحاد السكندري.

أحمد عيد الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع الجيش لضم عمر رضوان 15 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك لـ في الجول: غياب المحترف إدجار سوزا لمدة أسبوع بسبب الإصابة 20 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد عيد يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الإسماعيلي على سبيل الإعارة 30 دقيقة | ميركاتو
فرانكفورت يصدم بايرن ميونيخ بالهزيمة الأولى في الدوري 42 دقيقة | الدوري الألماني
هندرسون: هدف صلاح مذهل.. إنه مميت في هذه المواقع 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجادا لـ في الجول: سنظل نتذكر هدف صلاح في مانشستر سيتي إلى الأبد 48 دقيقة | المحترفون
كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انضمام أحمد حجازي لمران منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية