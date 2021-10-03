فرانكفورت يصدم بايرن ميونيخ بالهزيمة الأولى في الدوري

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 20:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيليب كوستيتش - إينتراخت فرانكفورت

فاز إينتراخت فرانكفورت على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

تقدم ليوت جوريتسكا لبايرن في الدقيقة الـ 29 مستغلا تمريرة روبرت ليفاندوفسكي ليسجل الكرة في المرمى.

وبعد ثلاث داقائق فقط تعادل مارتن هينتيرجير لفرانكفورت برأسية بعد عرضية من فيليب كوستيتش.

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وفي الدقيقة الـ 83 ظهر كوستيتش مرة أخرى، ولكن سجل لنفسه تلك المرة الهدف الثاني لفرانكفورت بتسديدة أرضية قوية ذهبت في أقصى الزاويى اليسرى لمرمى مانويل نوير.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فرانكفورت إلى النقطة الثامنة في المركز الـ 13، بينما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة الـ 16 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن.

وسيخرج بايرن موينيخ لمواجهة ليفركوزن في المباراة المقبلة يوم الأحد 17 أكتوبر عقب التوقف الدولي، بينما سيستضيف فرانكفورت فريق هيرتا برلين يوم السبت 16 أكتوبر.

بايرن ميونيخ إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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