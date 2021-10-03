انضمام أحمد حجازي لمران منتخب مصر

انتظم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي ليبيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشارك أحمد حجازي في المران الجماعي للمنتخب الذي أقيم في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ومن المنتظر أن ينضم باقي المحترفين لمعسكر منتخب مصر وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، يومي الإثنين والثلاثاء.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، ثم الجابون بنقطة وأخيرا أنجولا دون نقاط.