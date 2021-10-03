أنشيلوتي بعد الخسارة من إسبانيول: كانت المباراة الأسوأ لنا الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 19:43 كتب : عبد الرحمن فوزي كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيول، الليجا، الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي نرشح لكم أخر الأخبار مصطفى محمد يكسر صيامه بهدفين في فوز قاتل لـ جالاتا سراي على ريزا سبور 15 دقيقة | المحترفون صلاح: كنت أتمنى أن أقول لا ولكن التعادل كان عادلا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي صلاح يشارك فاردي الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي كاراجر مطالبا بتجديد عقد صلاح: إنه الأفضل في العالم 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي الأكثر في الصناعة والمراوغات وشراكة الهدافين.. ماذا قدم صلاح أمام سيتي؟ 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي فودين عن تدخل ميلنر: أنا أمين لا أحب السقوط 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي أنشيلوتي بعد الخسارة من إسبانيول: كانت المباراة الأسوأ لنا 53 دقيقة | الدوري الإسباني هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي مصطفى محمد يكسر صيامه بهدفين في فوز قاتل لـ جالاتا سراي على ريزا سبور صلاح: كنت أتمنى أن أقول لا ولكن التعادل كان عادلا الأكثر في الصناعة والمراوغات وشراكة الهدافين.. ماذا قدم صلاح أمام سيتي؟ حكم نهائي الأهلي وكايزر يدير مباراة مصر وليبيا.. وفيكتور جوميز للعودة الأكثر مشاهدة 1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 3 تشيلسي 1 ساوثامبتون انتهت الدوري الإنجليزي 0 برايتون 0 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي 1 مانشستر يونايتد 1 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 0 بيرنلي 0 نورويتش سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 1 ليدز يونايتد 0 واتفورد انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليفربول 2 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 2 توتنام هوتسبر 1 أستون فيلا انتهت الدوري الإسباني 2 إسبانيول 1 ريال مدريد انتهت الدوري الفرنسي 2 ستاد رين 0 باريس سان جيرمان انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا - ميلان بعد قليل 20:45 الدوري الأمريكي - لوس أنجلس جالاكسي - لوس أنجلوس لم تبدأ 02:00 الدوري الأمريكي - سياتل ساوندرز - كولورادو رابيدز لم تبدأ 04:00